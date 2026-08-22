Большой вечеринка на открытом воздухе в честь юбилея команды Blaash. В честь пятой годовщины везут двух легенд электронного звука из Европы. Хедлаейнерами события выступят LNY YNZ (Нидерланды) и Belorum (Франция). Пространство будет наполнено авторским стдэйдж и лайт дизайном двух сцен, зонами активностей, лавками с товарами и фуд зонами. Тебя ждёт уникальное музыкальное событие, в котором пересекаются множество жанров музыки бас, дабстеп, трэп, хард-техно и другое.