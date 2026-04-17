Банкет в честь начала второго квартала от сплочённого коллектива коллег по цеху. Ответственными за укрепление корпоративного духа и тимбилдинг назначены: Коллеги evolve. Закопали ПП Отметка о посещении будет учитываться при утверждении квартальной сметы. Офисный стиль приветствуется.