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Банкет в честь начала второго квартала от сплочённого коллектива коллег по цеху. Ответственными за укрепление корпоративного духа и тимбилдинг назначены: Коллеги evolve. Закопали ПП Отметка о посещении будет учитываться при утверждении квартальной сметы. Офисный стиль приветствуется.
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