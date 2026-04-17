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Бизнес-панк корпоратив

Бульдог
Затонная ул., 11к 2а

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Необычное
Фестивали

Про событие

Банкет в честь начала второго квартала от сплочённого коллектива коллег по цеху. Ответственными за укрепление корпоративного духа и тимбилдинг назначены: Коллеги evolve. Закопали ПП Отметка о посещении будет учитываться при утверждении квартальной сметы. Офисный стиль приветствуется.

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