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Битва жанров

Аудиомузей «Дом винтажной музыки»
улица Орджоникидзе, 1

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 2500₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Новый эксклюзивный проект Дома Винтажной музыки и Арсения Сурина, в котором лучшие молодые вокалисты страны соревнуются за денежный приз и признание публики. Помогает им в этом великолепный состав музыкантов. Четыре команды, представляющие четыре разных жанра музыки, выступают для тебя весь вечер, и только ты определишь, кто же станет победителем и какая команда достойна главного приза.

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