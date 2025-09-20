Новый эксклюзивный проект Дома Винтажной музыки и Арсения Сурина, в котором лучшие молодые вокалисты страны соревнуются за денежный приз и признание публики. Помогает им в этом великолепный состав музыкантов. Четыре команды, представляющие четыре разных жанра музыки, выступают для тебя весь вечер, и только ты определишь, кто же станет победителем и какая команда достойна главного приза.