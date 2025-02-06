На выставке ты увидите лучшие образцы российского дизайна за последние три года, многие из которых выставляются впервые. Мебель, светильники, декор, текстиль, интерьерные игрушки, а также ювелирные украшения из традиционных и экспериментальных материалов. На примере произведений современных дизайнеров можно увидеть широкий диапазон интерьерных решений, работу с художественным и ремесленным наследием.