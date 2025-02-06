Биеннале «Придумано и сделано в России»
ул. Делегатская, д. 3
Начало:
Завершение:
от 300₽ до 500₽
Возраст 6+
Выставки
Необычное
Про событие
На выставке ты увидите лучшие образцы российского дизайна за последние три года, многие из которых выставляются впервые. Мебель, светильники, декор, текстиль, интерьерные игрушки, а также ювелирные украшения из традиционных и экспериментальных материалов. На примере произведений современных дизайнеров можно увидеть широкий диапазон интерьерных решений, работу с художественным и ремесленным наследием.
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