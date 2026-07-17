Нашумевшая серия рейвов без названия продолжается очередным артистом из Европы. Яна Etc. — диджей, продюсер и лайв-артист родом из Беларуси, сейчас базируется в Варшаве. Более десяти лет она формирует звук на пересечении индастриал-техно, нойза и духа металла — сырой, беспощадный и глубоко ритуальный. Основатель лейбла Enochian и со-основатель коллектива Sunthoid — платформ для смелой музыки, которая существует вне трендов. Резидентский состав укрепит 0-human из galaxy с апгрейдом своего железного лайва, Aganpunk из синестезии, и свежая кровь в виде малышки OLU. Артисты визуального ряда: Voronaya Bad Trip oXwallker Дресс-код: рейв