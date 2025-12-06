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Бессознательное и осознанное в образах великих сюрреалистов

Linda de La. Арт-центр
Берсеневский переулок, 5с2

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 12+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс Светланы Большуновой, который позволит тебе погрузиться в мир сюрреализма и исследовать границы между бессознательным и осознанным. На этом занятии каждый участник сможет почувствовать себя настоящим творцом, создавая собственные произведения искусства, вдохновлённые работами великих сюрреалистов. Мастер-класс будет интересен как тем, кто уже имеет опыт в искусстве, так и новичкам, желающим попробовать свои силы в творчестве. Не требуется специальной подготовки — главное желание исследовать и экспериментировать. Ведущий мастер-класса: Светлана Большунова — магистр психологии и арт-терапии, практикующий Эмоционально-образный терапевт, клинический психолог, художница.

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