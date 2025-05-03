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Bermunda Rave

Смена 2.0
Товарищеский пер., 4 стр.5

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Bermunda vs Antistatic. Это не просто вечеринка, это битва за власть над миром хардкора, где звук становится оружием, а ритм — законом. Две древние силы, две армии, два стейджа, два мира, два исхода. Stage 1: Bermunda и его армия океана. Здесь царят мощные, глубокие басы олдскул хардкора, словно волны океана, смывающие всё на своем пути. Синты, как молнии, пронзают тьму, а кик бьёт с такой силой, будто это удар хвоста легендарного чудища Бермунды. Его армия — это воины тьмы, танцующие в ритме хардкора, их движения резки и неумолимы, как шторм. Бермунда — это воплощение мощи и неукротимой энергии, его звук затягивает в пучину габбер безумия, из которой нет возврата. Stage 2: Antistatic и его армия смерти. На другом фронте — титан Антистатик, чьё имя наводит ужас. Его звук — это террор вибрации, разрушающие реальность, кик, который бьёт с частотой пульсации черной дыры. Его армия — легион тех, кто предался тьме, их танец — это ритуал, призывающий конец света. Ритм антистатика заставляет сердца биться в унисон с апокалипсисом. Габбер, хардкор, скорость, мощь, хаос.

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