Возвращение в золотую эпоху нежного ритм-н-блюза и яркой электронной танцевальной музыки. Атмосфера клубного звука 2000–2010, реки шампанского, полёт под хиты в стратосферу. Диджеи: Chi Chi Harryotvali Yoza & Friends Kirakira Lisa Dfs Laladevochka Egorthebrave