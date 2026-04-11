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Возвращение в золотую эпоху нежного ритм-н-блюза и яркой электронной танцевальной музыки. Атмосфера клубного звука 2000–2010, реки шампанского, полёт под хиты в стратосферу. Диджеи: Chi Chi Harryotvali Yoza & Friends Kirakira Lisa Dfs Laladevochka Egorthebrave
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