Бэк
Яузская улица, 10/2с2
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от 1000₽ до 1800₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Тусовочное агентство БЭК после долгой разлуки грандиозно возвращается в DFF. Внутри: кислая свежесть, сладкий перегрев, танцевальная электроника, поп-хиты, клубные эдиты, мэшапы и люди, которые отказываются признавать, что лето заканчивается. Лайн-ап: CRRDR Dima Bonchinche Danil Furs Saynomo August + Egopium Mintsev Специальный гость: Sasha Petrov
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