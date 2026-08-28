Тусовочное агентство БЭК после долгой разлуки грандиозно возвращается в DFF. Внутри: кислая свежесть, сладкий перегрев, танцевальная электроника, поп-хиты, клубные эдиты, мэшапы и люди, которые отказываются признавать, что лето заканчивается. Лайн-ап: CRRDR Dima Bonchinche Danil Furs Saynomo August + Egopium Mintsev Специальный гость: Sasha Petrov