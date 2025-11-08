Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Легендарная вечеринка BE HIGH SHOWCASE возвращается! На одну ночь старинный особняк в сердце Москвы превратится в портал для тех, кто чувствует музыку каждой клеткой. На сцене — мастера вибрации: VERA / BE HIGH / SERGEY SANCHEZ Резерв столов по указанному номеру. FC x DC
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи