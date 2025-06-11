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Bassmatic Records

Gazgolder Club
пер. Нижний Сусальный д. 5 стр. 26

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

Вечеринка, где всё построено на ритме, и хроника клубной жизни, прожитая за одну ночь: от глубокого хауса до техно на грани сна, от лёгкого бита до мощного грува. Никакой случайности — только точное чувство момента. Ведущий лейбл российской электронной музыки Bassmatic Records возвращается в легендарный клуб, чтобы устроить большой саундтрек в честь Дня рождения двух основателей лейбла — W.D.L и Nobe. Один День рождения на двоих, один вайб на всех. В программе: 34 диджея-друга лейбла, музыкальной безумие, световое шоу, фирменный маркет, эксклюзивный мерч — всё в едином потоке.

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