Тринадцатая часть фестиваля ломанных ритмов Bass Instinct Мощнейший лайнап с топовыми продюсерами и легендами отечественной Drum&Bass сцены. Profit | Green Vibes | Saint Robbers | Dima Pulsar | Ryan Audley и многие другие Тебя ждёт полное погружение в концентрированный Drun&Bass саунд, а также в самые актуальные стили электронной музыки! Мощный звук и световое шоу создадут незабываемую атмосферу этого мероприятия. [music: Neurofunk / Mainstream / Jump Up / Ragga-Jungle / Liquid Funk / Old School DnB / Dub](music: Neurofunk / Mainstream / Jump Up / Ragga-Jungle / Liquid Funk / Old School DnB / Dub)