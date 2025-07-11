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Bass Instinct Festival

RNDM
Наставнический переулок, 13-15с3

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 900₽
Возраст 18+
Фестивали

Про событие

Тринадцатая часть фестиваля ломанных ритмов Bass Instinct Мощнейший лайнап с топовыми продюсерами и легендами отечественной Drum&Bass сцены. Profit | Green Vibes | Saint Robbers | Dima Pulsar | Ryan Audley и многие другие Тебя ждёт полное погружение в концентрированный Drun&Bass саунд, а также в самые актуальные стили электронной музыки! Мощный звук и световое шоу создадут незабываемую атмосферу этого мероприятия. [music: Neurofunk / Mainstream / Jump Up / Ragga-Jungle / Liquid Funk / Old School DnB / Dub](music: Neurofunk / Mainstream / Jump Up / Ragga-Jungle / Liquid Funk / Old School DnB / Dub)

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