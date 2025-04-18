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В пятницу Балансс вновь зазвучит в стенах уютного клуба Гештальт. Правильную траекторию вечеринке зададут: Duhov Cancelled Sergey Sanchez Sigmatic Zok Zok Утончённый вкус, высочайший уровень и качество хаус музыки — это любовь, корни которой уходят в знаменитые Четверги в Пропаганде. Для бронирования столов звони по телефону. Девушкам бесплатный бокал игристого до 00:00
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