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Балансс

Гештальт
Милютинский пер., 15 строение 2А

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

В пятницу Балансс вновь зазвучит в стенах уютного клуба Гештальт. Правильную траекторию вечеринке зададут: Duhov Cancelled Sergey Sanchez Sigmatic Zok Zok Утончённый вкус, высочайший уровень и качество хаус музыки — это любовь, корни которой уходят в знаменитые Четверги в Пропаганде. Для бронирования столов звони по телефону. Девушкам бесплатный бокал игристого до 00:00

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