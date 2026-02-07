ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Back 2 Basics

RNDM
Наставнический переулок, 13-15с3

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 3000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

3 проигрывателя техникс, пульт и люди, для которых виниловая пластинка — это не просто слово, а нечто особенное. Это будет вечер хорошего, качественного техно. Гарантом true spirit выступит легенда русского техно, впервые вставший за вертушки в 1993 году, основатель Петербургского Undergroud Experience — Dj Slon. Его поддержит ключевая фигура Московской техно сцены, основатель промо команды Warehouse Moscow - Sergey Timoshov, а также опытные виниловые коллекционеры Suture, Nik Nazarov, Aset и Stager Vinyl release only, no MP3, no nonsense

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Lucky Day: летний финал
Lucky Day: летний финал

от 1500₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

13000₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2400₽

Вампирская вечеринка
Вампирская вечеринка

Бесплатно

Асайлум Москва х Баррель23 Дубай
Асайлум Москва х Баррель23 Дубай
c
по

от 3200₽

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста