3 проигрывателя техникс, пульт и люди, для которых виниловая пластинка — это не просто слово, а нечто особенное. Это будет вечер хорошего, качественного техно. Гарантом true spirit выступит легенда русского техно, впервые вставший за вертушки в 1993 году, основатель Петербургского Undergroud Experience — Dj Slon. Его поддержит ключевая фигура Московской техно сцены, основатель промо команды Warehouse Moscow - Sergey Timoshov, а также опытные виниловые коллекционеры Suture, Nik Nazarov, Aset и Stager Vinyl release only, no MP3, no nonsense