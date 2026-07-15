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Бабкин Квадрат

Топь
Угрешская улица, 2с53, подъезд 1

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Создай чудо своими руками с помощью пряжи и крючка на занятиях Бабкин Квадрат (Babkin Kvadrat). Эта тёплая встреча подарит тебе практический навык, актуальный во все времена. Что тебя ждёт? За время мастер-класса ты с нуля овладеешь базовой техникой вязания, которая позволит создавать уникальные изделия для себя и своих близких. Вместе с мастером ты подберёшь нужный цвет пряжи, а также узнаешь секреты создания различных узоров. МК подойдёт тебе, если: — ты давно хотел освоить прикладной творческий навык — хочешь радовать своих друзей и близких практичными подарками на все случаи жизни — для тебя творчество не только способ самовыражения, но и медитативный инструмент — все материалы включены в стоимость, но для комфорта можешь принести свои крючки и пряжу Запись в ТГ

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