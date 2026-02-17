ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Атлантида.AI

Центр цифрового искусства «Внутри»
Новодмитровская улица, 1с4

Начало:

Завершение:

от 750₽ до 1450₽
Возраст 12+
Стендап
Выставки
Спектакли
Необычное

Про событие

Что если бы Платон написал продолжение своих диалогов о затонувшем острове Атлантида вместе с ChatGPT? Что ждет человечество в связи с развитием искусственного интеллекта? «Атлантида.AI» — это иммерсивное шоу, созданное в коллаборации художников-людей и нейросетей. Масштаб шоу – 500 квадратных метро проекций с контентом на стенах и полу. Ты в прямом смысле слова окажешься внутри шоу. Осьминог — символ надвигающейся катастрофы, а также роборыбы и другие персонажи шоу были придуманы искусственным интеллектом, а затем доработаны и анимированы людьми. Платон описал миф об Атлантиде как метафору об идеальном устройстве мира. Может ли человечество «уйти на дно», как это случилось с атлантами? В продолжении диалогов греческого философа спорят человек, капитан субмарины, и искусственный интеллект, его виртуальный помощник. Какой может быть Атлантида, если допустить, что на ней по-прежнему есть жизнь? Ты отправишься на субмарине в затонувший город и побываешь на безлюдных производствах, где роботы создают роботов, в лабораториях, где решаются проблемы климата, здорового питания и продолжительности жизни. В программе также стендап одного из героев шоу, сгенерированный нейросетью. Выясни, умеет ли шутить искусственный интеллект? Продолжительность шоу – 35 минут. Ежедневно, кроме вт: 11.00-21.00 Вт: 15.30-21.00

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
c
по

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
c
по

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
c
по

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста