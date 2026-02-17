Что если бы Платон написал продолжение своих диалогов о затонувшем острове Атлантида вместе с ChatGPT? Что ждет человечество в связи с развитием искусственного интеллекта? «Атлантида.AI» — это иммерсивное шоу, созданное в коллаборации художников-людей и нейросетей. Масштаб шоу – 500 квадратных метро проекций с контентом на стенах и полу. Ты в прямом смысле слова окажешься внутри шоу. Осьминог — символ надвигающейся катастрофы, а также роборыбы и другие персонажи шоу были придуманы искусственным интеллектом, а затем доработаны и анимированы людьми. Платон описал миф об Атлантиде как метафору об идеальном устройстве мира. Может ли человечество «уйти на дно», как это случилось с атлантами? В продолжении диалогов греческого философа спорят человек, капитан субмарины, и искусственный интеллект, его виртуальный помощник. Какой может быть Атлантида, если допустить, что на ней по-прежнему есть жизнь? Ты отправишься на субмарине в затонувший город и побываешь на безлюдных производствах, где роботы создают роботов, в лабораториях, где решаются проблемы климата, здорового питания и продолжительности жизни. В программе также стендап одного из героев шоу, сгенерированный нейросетью. Выясни, умеет ли шутить искусственный интеллект? Продолжительность шоу – 35 минут. Ежедневно, кроме вт: 11.00-21.00 Вт: 15.30-21.00