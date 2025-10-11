Практика будет совмещать в себе 3 компонента - йогу звука, ума и тела. Цикл из лёгких физических упражнений для стабилизации внутренних систем, сочетается с фазами расслабления и живой музыкой. Такое чередование позволит расширить спектр восприятия за счёт постепенного раскрытия телесной чувствительности. Результатом цикла является переживания Ати-йоги, всеобъемлющего восприятия. В этом состоянии ты растворишься в звуках живых и аналоговых инструментов и отправишься во внутренне путешествие. Практика дарит состояния расслабления и присутствия, балансирует и увеличивает количество энергии в теле. Бери с собой коврик. Приходи уже в форме, но для особого случая в зале будет ширма.