6 декабря отметят 56-летие основателя вечеринки Asia Experience – вечного DJ и виртуоза танцпола — Ёlkin! Он превращает любую вечеринку в грандиозное событие, заставляет ноги танцевать, а сердца биться в такт его незабываемым битам. В лайнапе: Ёlkin (HB-set) / Daniel Meister (Hu) / Arkady Antsyrev / Al3ne / Deaf / Farid Odilbekov / Karl Chix / Koodry / Lebron / Nasonov / Natali F / Outsider / Sysoev.