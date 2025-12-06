Asia Experience
пер. Нижний Сусальный д. 5 стр. 26
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
6 декабря отметят 56-летие основателя вечеринки Asia Experience – вечного DJ и виртуоза танцпола — Ёlkin! Он превращает любую вечеринку в грандиозное событие, заставляет ноги танцевать, а сердца биться в такт его незабываемым битам. В лайнапе: Ёlkin (HB-set) / Daniel Meister (Hu) / Arkady Antsyrev / Al3ne / Deaf / Farid Odilbekov / Karl Chix / Koodry / Lebron / Nasonov / Natali F / Outsider / Sysoev.
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