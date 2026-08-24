Артемий Лебедев. Самые честные новости
улица Покровка, 17с5
Начало:
Завершение:
от 6000₽ до 8000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Cъёмки со зрителями 751-го и 752-го выпусков «Самых честных новостей» Артемия Лебедева. Ты увидишь как создаётся выпуск прямо у тебя на глазах, но и стать его частью: попасть в кадр, задать свои вопросы в формате «Ответошной» и увидеть выступления приглашённых гостей. Сбор гостей в 20:30
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи