Cъёмки со зрителями 751-го и 752-го выпусков «Самых честных новостей» Артемия Лебедева. Ты увидишь как создаётся выпуск прямо у тебя на глазах, но и стать его частью: попасть в кадр, задать свои вопросы в формате «Ответошной» и увидеть выступления приглашённых гостей. Сбор гостей в 20:30