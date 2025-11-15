На встрече обсудишь, как вопреки бедности, еврейскому происхождению и непопулярному взгляду на мир, Шагал смог добиться руки и сердца дочери одного из самых богатых людей в своём городе, а затем стать всемирно известным художником. Узнаешь: — Какие люди помогли ему на этом пути; — Кто была его муза и где её можно увидеть на картинах; — Какой город занимал особое место в его творчестве; — Что придавало героям его картин способность парить в воздухе. Спикер: Александра Солдатова — художник-дизайнер, автор и ведущая образовательных программ об искусстве XX века, арт-терапевт.