Не важно, любитель ты или профессионал, рисуешь на бумаге или в цифре, только взял в руки карандаш или давно создаёшь свои арты — участвовать в выставке могут абсолютно все! Обмен происходит следующим образом: 1. До 13 июля принеси и отдай барменам свои работы (сзади нужно написать свои соцсети/ник/ФИО). 2. К моменту открытия на прищепках в баре уже будут висеть рисунки на бумаге или распечатанные цифровые арты ряда участников, которые принесли их заранее, и можно будет прийти и обменять какие-то свои рисунки на чужие. А если твои рисунки уже будут в числе висящих при открытии выставки — кто-то, возможно, захочет забрать их на память. В этом и есть смысл мероприятия — заполучить несколько зарисовок других авторов, выменяв на свои работы, и, таким образом, найти новых единомышленников, поскольку авторы обычно оставляют свои контакты на обороте. В твоих зарисовках может быть всё, что тебе хотелось бы показать и чем поделиться. Фанарты про любимых персонажей или авторские герои, пейзажи, портреты, архитектура, абстракция, фэшн-скетчи... да что угодно! Для участия достаточно передать их любому из барменов, предупредив, что это на арт-выставку-обмен. Формат исполнения желателен от 7*7 см до А4. Ты можешь принести оригинал рисунка на бумаге, его ксерокопию в хорошем качестве или распечатку также в хорошем качестве на бумаге, если ранее арт был нарисован в цифровом формате. Пожалуйста, оставь сзади ссылку на свои соцсети, ФИО или никнейм. Так человек, которому приглянулся арт, будет знать, кто его автор. Можешь даже оставить там ещё какое-нибудь послание будущему обладателю. 3. В день проведения выставки ты по-прежнему можешь принести свои рисунки для обмена на чужие, уже висящие там. Обмен происходит в формате «один на один»: свою работу меняешь на другую. Обмен может продолжаться до бесконечности, пока идёт мероприятие (в этом случае это с 13 по 15 июля). И, кстати, также в день старта выставки-обмена 13 июля с 17:00 у нас будет зарезервирован столик под желающих порисовать вместе прямо в баре в формате скетч-встречи. P.S. единственное важное правило от организаторов: участвующие в обмене арты не должны нарушать действующее законодательство РФ. Работы не должны содержать совсем откровенные сцены из разряда 18+, в остальном твоя фантазия не ограничена!