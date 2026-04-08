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Howard Loves Craft

Москва, Болотная набережная, 7с3

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Крафтовый бар на «Красном Октябре». На кранах около 30 видов пива, чей ассортимент регулярно обновляют. В баре наливают молочные стауты, балтийские портеры и пилснеры зарубежных и российских производителей. Из закусок подают кесадильи, фирменные бургеры, в том числе и в вегетарианской версии, куриные крылья и жареный сыр. Здесь часто проходят кинопоказы, лекции и живые концерты, иногда организуют тематические вечеринки и турниры по настольным играм. Режим работы: ПН-ЧТ, ВС: 12:00-00:00 ПТ-СБ: 12:00-02:00
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