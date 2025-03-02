Ты не пройдёшь (мимо)! Тебя ждёт незабываемое погружение в атмосферу любимой истории, где можно быть тем, кем пожелаешь – хоббитом, эльфом, орком, а, возможно, и оком Саурона. Будет даже тематический фуршет с эльфийской хлебом, золотыми монетками, элем и прочими вкусностями от народов Средиземья. Ты научишься варить свечку в настоящих деревянным спилах, которая будет гореть около 40 часов, а также аромасаше для дома, которое можно использовать как украшение интерьера или для ароматизации пространства. Аромат держится 3-4 месяца. Особые ароматы свечей для вечеринки: кленовый сироп, мох и туман, горная свежесть, лимонный пирог, амбра вечерняя, бобы Тонка, мандарин и корица, миндальный пирог, чай с десертами, ваниль Бурбонская, печёное яблоко, заснеженная ель. Продолжительность мастер-класса: 3 часа. Запись на мастер-класс осуществляется по предоплате.