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Арт-вечеринка «Властелин Колец»

My Hygge Place
ул. Мантулинская, д. 10

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Завершение:

4800₽
Возраст 16+
Необычное
Мастер-классы
Еда

Про событие

Ты не пройдёшь (мимо)! Тебя ждёт незабываемое погружение в атмосферу любимой истории, где можно быть тем, кем пожелаешь – хоббитом, эльфом, орком, а, возможно, и оком Саурона. Будет даже тематический фуршет с эльфийской хлебом, золотыми монетками, элем и прочими вкусностями от народов Средиземья. Ты научишься варить свечку в настоящих деревянным спилах, которая будет гореть около 40 часов, а также аромасаше для дома, которое можно использовать как украшение интерьера или для ароматизации пространства. Аромат держится 3-4 месяца. Особые ароматы свечей для вечеринки: кленовый сироп, мох и туман, горная свежесть, лимонный пирог, амбра вечерняя, бобы Тонка, мандарин и корица, миндальный пирог, чай с десертами, ваниль Бурбонская, печёное яблоко, заснеженная ель. Продолжительность мастер-класса: 3 часа. Запись на мастер-класс осуществляется по предоплате.

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