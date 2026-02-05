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Арт-ужин: «Юнг. Путешествие к центру»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

4200₽
Возраст 18+
Выставки
Еда

Про событие

Правда ли, что Юнг — это ясновидящий мудрец, богочеловек, достигший своего апофеоза благодаря встрече с мертвыми и с Богом? Разберёшься на лекции Ольги Хейфиц, писателя, филолога, психоаналитика, автора просветительского курса «Архитектура личности». Поговоришь о том, почему родственники Юнга до сих пор не дали разрешение на публикацию его личных писем и дневников. Кто повлиял на Юнга сильнее Фрейда, полностью разрушив его представления о браке, любви и религии? При чём тут полигамия и сексуальная революция, и какое место занимали женщины в судьбе великого психиатра? Обсудишь, действительно ли жизнь в современном обществе способна свести с ума и поговоришь про аналитическую психологию Юнга, замешанную на психоанализе и средневековых алхимических трактатах. Попытаешься осмыслить, зачем Юнгу понадобилась новая религия и новый миф, как это связано с духами, тонким миром и Парацельсом. И узнаешь, наконец, что творилось в таинственной башне Юнга, которая по сей день остается местом паломничества юнгианцев. В стоимость билета включены 1 welcome drink и фуршетный стол. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.

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