Вуди Аллен — самый грустный оптимист или самый веселый пессимист? На ужине ты посмотришь взглянуть на едкую иронию и череду уморительных неудач под другим углом. Может «Энни Холл», «Полночь в Париже» и «Манхэттен» — не так пессимистичны, как нас пытались убедить... За спиной Аллена 50 полнометражных фильмов: за столь продолжительную карьеру Вуди Аллен сросся с образом невротика из Нью-Йорка, который убеждён — с каждым днем становится всё хуже. Бренд на неврозы и депрессию оставил отпечаток на всей фильмографии режиссёра, сценариста и музыканта (да, Аллен еще и играет джаз!). На самом деле грустные комедии Вуди тщательно маскируют оптимизм, пусть и с горькими привкусом реальности. Легко ли быть веселым пессимистом? Отвечает Вуди Аллен и главный редактор портала film.ru Настасья Горбачевская. В стоимость билета включен 1 welcome drink и фуршетный стол.