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Арт-ужин: «Тайны цвета: чёрное и белое»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

от 3900₽ до 4500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

На ужине поговорят об истории чёрного и белого, о значениях в разные эпохи, о красителях и о главных законодателях моды на цвет. Полюбуются чёрно-белым миром: минимализм, деконструктивизм, чёрно-белая фотография. Как вышло, что чёрный ассоциировался с князем тьмы? Как сложилось, что оба цвета имеют отношения к религии, но именно белый стал цветом папы римского? Как чёрный из цвета бедняков стал цветом королей и принцев? Какое отношение эти цвета имеют к дендизму? К битникам? К готам? К Chanel, YSl, Dolce and Gabbana, Yohji Yamamoto, Rick Owens, Karl Lagerfeld, Steve Jobs, Diana Vreeland, Maison Margiela? Обсудят фильмы нуар, свадебные платья, «голливудский гламур 30-х», футуризм, теннисную моду и даже моду на античность. Лекцию прочитает эксперт в области моды Екатерина Свирина. В стоимость билета включён фуршетный стол и один приветственный напиток. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.

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