Цена власти и короны: будут обсуждать самые тёмные секреты царских династий от Рюриковичей до Романовых. Веками вокруг царского трона плелись интриги, организовывались мятежи, подмешивались яды, устраивались перевороты. На что шли амбициозные охотники за властью, какие принципы переступали и чем поплатились? Кто из монархов пал жертвой заговоров, а кому в борьбе за власть удалось выйти победителем? На лекции узнаешь: – Какую тайну унесла в могилу мать Ивана Грозного? – Кто решился организовать заговор против самого Петра Великого? – Почему императрицу Елизавету мучила совесть за её дворцовый переворот? – Кем был таинственный узник Шлиссельбургской крепости, прозванный «русской железной маской»? – Сколько покушений пережил Александр II? – Как наследник русского престола едва не погиб в Японии? В скандалах царских семейств будешь разбираться вместе с профессиональным историком, москвоведом, аккредитованным гидом, журналистом и телеведущим Виталием Калашниковым. В стоимость билета включён фуршетный стол и один приветственный напиток. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.