Будут говорить о живопись, которая вышла за рамки, а именно: – Кто осмелился писать Толстого и Пушкина без штанов? – Какая картина довела своего автора до самоубийства? – И что за «обнажённая Валька», которая так разозлила Хрущёва? Картины, которые снимали с выставок, запрещали, арестовывали, на некоторые даже нападали. Хранители галереи бросались из-за них под поезд, а императрицы пугали портретисток. Обсудишь великие картины великих мастеров, которые возмутили общество. Будешь смаковать культурные сплетни позапрошлого века, среди которых: – Чем Екатерина II запугала главную портретистку французских королей? – Все слышали про покушение на картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван», но не всем известно, что была ещё одна картина художника, которая подверглась нападению. – Поговоришь про самую резонансную работу Врубеля «Принцесса Грёза» и хитрый ход мецената Мамонтова, который помог ей стать шедевром. В арт-скандалах будешь разбираться с профессиональным историком, москвоведом, аккредитованным гидом, журналистом и телеведущим Виталием Калашниковым. В стоимость билета включён фуршетный стол и один приветственный напиток. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.