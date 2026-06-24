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Арт-ужин: «Скандальное искусство»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

от 4400₽ до 5000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Будут говорить о живопись, которая вышла за рамки, а именно: – Кто осмелился писать Толстого и Пушкина без штанов? – Какая картина довела своего автора до самоубийства? – И что за «обнажённая Валька», которая так разозлила Хрущёва? Картины, которые снимали с выставок, запрещали, арестовывали, на некоторые даже нападали. Хранители галереи бросались из-за них под поезд, а императрицы пугали портретисток. Обсудишь великие картины великих мастеров, которые возмутили общество. Будешь смаковать культурные сплетни позапрошлого века, среди которых: – Чем Екатерина II запугала главную портретистку французских королей? – Все слышали про покушение на картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван», но не всем известно, что была ещё одна картина художника, которая подверглась нападению. – Поговоришь про самую резонансную работу Врубеля «Принцесса Грёза» и хитрый ход мецената Мамонтова, который помог ей стать шедевром. В арт-скандалах будешь разбираться с профессиональным историком, москвоведом, аккредитованным гидом, журналистом и телеведущим Виталием Калашниковым. В стоимость билета включён фуршетный стол и один приветственный напиток. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.

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