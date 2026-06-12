Фёдор Михайлович — пророк XX века и одна из ключевых фигур, повлиявших на формирование экзистенциализма. Что увидел в нём Фрейд и почему его не любили Набоков и Бунин? Было ли преступление? Причём здесь «Лолита»? На ужине поговоришь о садомазохизме в Достоевском, о детстве, личной жизни и эротизме писателя с точки зрения психоанализа, а также о прототипах героев его романов с точки зрения литературоведения. Лекцию прочитает Ольга Хейфиц — писательница, филолог и психоаналитик, автор просветительского курса «Архитектура личности». В стоимость билета входят фуршет и один приветственный напиток. Сбор гостей — с 19:30, начало — в 20:00.