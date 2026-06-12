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Арт-ужин: «Достоевский. Гений страдания»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

от 4400₽ до 5000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Фёдор Михайлович — пророк XX века и одна из ключевых фигур, повлиявших на формирование экзистенциализма. Что увидел в нём Фрейд и почему его не любили Набоков и Бунин? Было ли преступление? Причём здесь «Лолита»? На ужине поговоришь о садомазохизме в Достоевском, о детстве, личной жизни и эротизме писателя с точки зрения психоанализа, а также о прототипах героев его романов с точки зрения литературоведения. Лекцию прочитает Ольга Хейфиц — писательница, филолог и психоаналитик, автор просветительского курса «Архитектура личности». В стоимость билета входят фуршет и один приветственный напиток. Сбор гостей — с 19:30, начало — в 20:00.

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