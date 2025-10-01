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Арт-ужин: «Архип Куинджи. Иллюзия света»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

4000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Лекция о великом русском пейзажисте в особняке. Освежи в памяти знания о великом русском пейзажисте, гении-изобретателе и человеке большой души на лекции в особняке ODMO. Поговоришь об основных вехах в жизни и творчестве Архипа Куинджи, от которого не осталось дневников, воспоминаний и даже писем. Вспомнишь, как он рассорился с Передвижниками и из-за какой случайной фразы Куинджи на него обиделся Шишкин. Лекцию прочитает аккредитованный частный гид Анжела Ахматова, лектор образовательно-просветительских проектов Novikov Space, Своё Поле, Культ Крыш, РУФ. В зале свободная рассадка. В стоимость билета включен 1 welcome drink и фуршетный стол. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00

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