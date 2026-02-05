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Арт-терапия «Знакомство с бессознательным»

Linda de La. Арт-центр
Берсеневский переулок, 5с2

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Будут использовать технику «Монотипия» которая заключается в том, что на деревянную, металлическую, пластиковую или стеклянную пластину от руки наносится масляная краска, гуашь или акрил (реже чернила). Затем сверху на пластину помещают лист бумаги (картона) и прижимают его к поверхности. Так на бумаге создается единственный уникальный оттиск. Даже при попытке снять дополнительные оттиски все рисунки получатся разными по цветовой насыщенности, форме, размеру. Об авторе: Козлова Наталья Николаевна — психоаналитический психотерапевт, Член общества ЕАРПП; кандидат обществ психоаналитической психотерапии, член Национальной арт-терапевтической ассоциации (Московское отделение), член Профессионального сообщества Школы практического психоанализа.

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