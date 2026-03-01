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Арт-терапия «Внутренний ребёнок и взрослый Я»

Linda de La. Арт-центр
Берсеневский переулок, 5с2

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 6+
Мастер-классы

Про событие

Что для нас значит детство? Как выглядит твой внутренний ребёнок сегодня — в образах, формах, ощущениях? На этой арт-встрече ты будешь работать не через разговоры и интерпретации, а через образы, наклейки, цвет и метафору. Ты создашь образ своего детского «Я», а затем исследуешь себя через метафорический автопортрет: посуду, растение, инструмент и украшение — как разные формы взаимодействия с миром. Это пространство бережного контакта с собой, где можно вспомнить, помечтать, поддержать и соединить «того ребёнка» и «себя сегодняшнего». Художественный опыт не требуется. Ведущая: Наталья Козлова — психоаналитический психолог. Арт-терапевт.

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