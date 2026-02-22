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Арт-терапия «О чём молчит тишина?»

Linda de La. Арт-центр
Берсеневский переулок, 5с2

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 6+
Мастер-классы

Про событие

О чём молчит тишина? Можно ли сделать её твоим помощником? Каждый участник творческой сессии сможет изучить свою личную тишину в трех её ипостасях через рисование. Совместными усилиями здесь сформируют коллективную тишину и все участники узнают, что она в себе несёт. Цель практики: Исследовать личное восприятие тишины и создать коллективное произведение искусства, отражающее разнообразие и глубину этого состояния. Навыки рисования не требуются. Проведёт: Герц Шани, кризисный психолог. Герц помогает преодолеть тяжелые периоды и развить вовлеченность посредством творческой деятельности.

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