Арт-терапия «О чём молчит тишина?»
Берсеневский переулок, 5с2
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 6+
Мастер-классы
Про событие
О чём молчит тишина? Можно ли сделать её твоим помощником? Каждый участник творческой сессии сможет изучить свою личную тишину в трех её ипостасях через рисование. Совместными усилиями здесь сформируют коллективную тишину и все участники узнают, что она в себе несёт. Цель практики: Исследовать личное восприятие тишины и создать коллективное произведение искусства, отражающее разнообразие и глубину этого состояния. Навыки рисования не требуются. Проведёт: Герц Шани, кризисный психолог. Герц помогает преодолеть тяжелые периоды и развить вовлеченность посредством творческой деятельности.
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