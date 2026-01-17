Арт-практика, посвящённая исследованию телесного опыта через взаимодействие с искусством. В пространстве выставки будешь вступать в диалог с объектами, прислушиваться к ощущениям, которые они вызывают, и переводить этот опыт в движение и форм. Через мягкие телесные практики и импровизацию участники будут создавать живые скульптуры из тел, исследуя вес, опору, контакт и присутствие. Завершая опыт, перенесёшь переживания в визуальную форму — будешь рисовать на больших листах ватмана пастелью, карандашами и фломастерами, позволяя телесным импульсам стать линиями, цветом и жестом. Практики подходят для участников без специальной подготовки и направлены на развитие чувствительности, внимания к телу и личного художественного высказывания. Покупая билет на событие, вход на выставку — бесплатно.