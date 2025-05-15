Создай свою личную метафорическую карту-подсказку в коллажной технике. Метафорические ассоциативные карты могут помочь в самопознании. Осознай свой потенциал, слабые и сильные стороны. Возможно, во время создания коллажа у тебя случится озарение или появится вдохновение. Проводит арт-коуч Наталья Глубокова. Все материалы включены в стоимость. Количество мест ограничено, нужна предварительная запись (запись через ТГ)