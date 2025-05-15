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Арт-практика: метафорическая карта в технике коллаж

Bagebi
улица Пречистенка, 19/11с2

Начало:

Завершение:

990₽
Возраст 21+
Мастер-классы

Про событие

Создай свою личную метафорическую карту-подсказку в коллажной технике. Метафорические ассоциативные карты могут помочь в самопознании. Осознай свой потенциал, слабые и сильные стороны. Возможно, во время создания коллажа у тебя случится озарение или появится вдохновение. Проводит арт-коуч Наталья Глубокова. Все материалы включены в стоимость. Количество мест ограничено, нужна предварительная запись (запись через ТГ)

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