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Создай свою личную метафорическую карту-подсказку в коллажной технике. Метафорические ассоциативные карты могут помочь в самопознании. Осознай свой потенциал, слабые и сильные стороны. Возможно, во время создания коллажа у тебя случится озарение или появится вдохновение. Проводит арт-коуч Наталья Глубокова. Все материалы включены в стоимость. Количество мест ограничено, нужна предварительная запись (запись через ТГ)
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