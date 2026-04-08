https://bagebi.ru/ «Bagebi» — грузинский ресторан с интересным интерьером на Пречистенке. Заведение расположилось в историческом здании между Галереей Искусств Зураба Церетели и Российской Академией Художеств. Внутри — четыре зала, украшенные фресками, живописью и графикой, а также большой крытый двухэтажный двор с зимним садом, приспособленный для проведения концертов, выставок, перформансов и частных праздников. В меню — традиционные рецепты Грузии в современном авторском прочтении шеф-повара проекта — Никиты Верченко. Наряду с аутентичной классикой вроде сациви, хинкали, хачапури и шашлыков собрали специалитеты, дополненные итальянскими, французскими, японскими и китайскими чертами. Вино в ресторане хранят в погребе, куда из основных залов ведет винтовая лестница. Здесь — подборка примерно из 80 наименований, около 20 из которых — грузинские. Ежедневно с 09:00 до 00:00
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