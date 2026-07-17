Мастер-класс арт-терапии под открытым небом. Будешь рисовать и делать коллажи на свежем воздухе. Это простые и мощные практики, которые помогают: — Понять свои истинные желания — Снять стресс и «заземлиться» — Получить подсказку от своего подсознания Уютная веранда с крышей, пледы, цветные карандаши и честный разговор с собой через творчество. Встречу проводит Александра Солдатова — сертифицированный арт-терапевт. Материалы включены в стоимость. Точное место проведения: Веранда кафе музея «Гараж»