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Арт-группа ППСС. Отчётная выставка за 5 лет работы

Винзавод
4-й Сыромятнический пер., 1/8 к.6

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Галерея Школы дизайна НИУ ВШЭ представляет вторую часть юбилейной отчётной выставки арт-группы ППСС — творческого тандема художника и писателя Павла Пепперштейна, изобретателя «психоделического реализма», и мультимедийной художницы, выпускницы Школы дизайна НИУ ВШЭ, Сони Стереостырски. Первая часть проекта проходит в филиале галереи на Пионерке до 25 марта и представляет собой классическую отчётную экспозицию. Вторая часть в ЦСИ Винзавод развивает эту линию и предлагает погружение в художественный мир ППСС, где карнавальность, концептуальные идеи и работа с культурными архетипами создают авторское восприятие современности. Часть работ на выставке посвящена осмыслению преемственности группы с московским концептуализмом — прежде всего с практикой Андрея Монастырского и группой «Инспекция “Медицинская Герменевтика”», одним из основателей которой является Павел Пепперштейн. При этом ППСС формируют собственную стратегию. Если московский концептуализм строился на сбое внутри строгой бюрократической эстетики, то у ППСС эта аритмия превращается в ритм — музыкальный, перформативный, массовый, — как его называют сами художники «карнавальный концептуализм». Режим работы: ВТ-ВС с 12:00 до 20:00

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