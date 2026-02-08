Рассказ, после которого ты по-новому откроешь для себя искусство Марка Шагала, который даже в эмиграции продолжал возвращаться в своём творчестве на родину. На лекции поговорят о жизни и творчестве Шагала, пережившего две революции, две войны и две эмиграции. Был ли прав Малевич, изгнав Шагала из художественной школы, в которую тот его пригласил? Что случилось в парижском Улье — общежитии для бедных художников — и правда ли, что Шагал сбегал оттуда голым? Марк Шагал и Белла Розенфельд: почему «на их головы сыпались поздравления и проклятья»? Лекцию прочитает аккредитованный частный гид Анжела Ахматова, лектор образовательно-просветительских проектов Novikov Space, «Своё Поле», «Культ Крыш», «РУФ». В стоимость билета включены 1 welcome drink и фуршетный стол. Сбор гостей с 14:00, начало в 14:30.