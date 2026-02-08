ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Арт-бранч «Марк Шагал»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

4000₽
Возраст 18+
Выставки
Еда

Про событие

Рассказ, после которого ты по-новому откроешь для себя искусство Марка Шагала, который даже в эмиграции продолжал возвращаться в своём творчестве на родину. На лекции поговорят о жизни и творчестве Шагала, пережившего две революции, две войны и две эмиграции. Был ли прав Малевич, изгнав Шагала из художественной школы, в которую тот его пригласил? Что случилось в парижском Улье — общежитии для бедных художников — и правда ли, что Шагал сбегал оттуда голым? Марк Шагал и Белла Розенфельд: почему «на их головы сыпались поздравления и проклятья»? Лекцию прочитает аккредитованный частный гид Анжела Ахматова, лектор образовательно-просветительских проектов Novikov Space, «Своё Поле», «Культ Крыш», «РУФ». В стоимость билета включены 1 welcome drink и фуршетный стол. Сбор гостей с 14:00, начало в 14:30.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
c
по

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
c
по

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
c
по

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста