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Аркаим

Театр Наций
Петровский переулок, д.3

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Постановка, принципиально с нового ракурса отражающую столь сложную, и до сих пор зачастую запретную тему — деменцию. Действие спектакля начинается в зале ожидания вокзала, где герои ждут поезда в мистический город Аркаим, предстающий в пьесе, как образ закрытого внутреннего мира человека в деменции. Настоящее здесь переплетается с прошлым, а реальность уступает место воспоминаниям. Зрители станут свидетелями трогательных историй, наполненных страхами, радостями и документальными деталями жизней героев. В центре повествования — полковник танковых войск в отставке Константин (Константин Кожевников) и его внучка Дуся (Нелли Уварова). Константин живет в мире начинающейся деменции, где воедино смешались 1950-е с их танцами, 1970-е и настоящее. Его внучка Дуся, отказываясь принять страшный диагноз, пытается выстроить мир для двоих, в котором болезнь не будет иметь значения. Их история переплетается с историями других пожилых людей и их родных. Каждая из них — история любви, которая ищет новые формы существования и смыслы, в изменившихся и необратимых обстоятельствах. Показ пройдет на благотворительной основе: средства от продажи билетов пойдут на программы адресной и системной помощи подопечным социального проекта Деменция.net – людям с деменцией и их семьям. Продолжительность спектакля: 1 час 20 минут (без антракта) Актерский состав: Нелли Уварова, Константин Кожевников, Юлия Башорина, Ольга Евсеева, Ксения Чачава, Александр Весна, Мария Лапшина, Иван Василевский.

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