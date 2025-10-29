https://theatreofnations.ru/ Театр Наций расположен в здании крупнейшего в России частного драматического театра, открытого Фёдором Коршем в 1885 году. За 135 лет существования здания здесь произошло множество важных для истории театрального искусства событий, театр несколько раз менял название, команду и вектор творчества. На протяжении последних лет работы главной задачей Театра Наций является формирование театральной структуры, в которой нет границ между жанрами, стилями и формами. Режим работы: Понедельник с 12:00 до 20:00 Вторник – суббота выходной Воскресенье с 12:00 до 20:00
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Все великолепно