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Театр Наций

Москва, Петровский переулок, д.3

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https://theatreofnations.ru/ Театр Наций расположен в здании крупнейшего в России частного драматического театра, открытого Фёдором Коршем в 1885 году. За 135 лет существования здания здесь произошло множество важных для истории театрального искусства событий, театр несколько раз менял название, команду и вектор творчества. На протяжении последних лет работы главной задачей Театра Наций является формирование театральной структуры, в которой нет границ между жанрами, стилями и формами. Режим работы: Понедельник с 12:00 до 20:00 Вторник – суббота выходной Воскресенье с 12:00 до 20:00
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Комментарии

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Майя
11 ноября 2025, 16:57

Все великолепно

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Тата
7 ноября 2025, 23:20

Любимый театр)

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