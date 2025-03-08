После длительного ожидания Applique открывает двери обновлённого пространства Gazgolder club. Филипп Горбачёв прилетит из Берлина, чтобы произвести анбоксинг нового сетапа по звуку и свету в кругу друзей и резидентов лейбла Gazgolder. Лайнап: PHILIPP GORBACHEV / Comedy / Hipushit / Matvey Schetinkin / Roma Ptashenko / Digital Ivan / Adamov / Mark S / Levandowskiy / LDR / Natali F / Tvoi drug / Cancelled