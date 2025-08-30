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Это Аргентинская атака настоящим Old School Death Metal пронзит твои нежные уши стеной старорежимного звука, сочная словно зажаренная рука инфецированного мутанта, шкварчащая на сковородке. При мощнейшей поддержке варваров : Deathwind — тягучий, среднетемповый монстр в доспехах, извлекающие из себя Death/Doom/Thrash Metal. Mass Madness — скоростной, рубящий на части мозги каждого любителя сёркл питов Thrash/Death Metal. Putrid Requiem — зловонный, мясистый червь, обитатель глубин настоящего грязного Death Metal.
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