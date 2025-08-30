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Apofenia

Смена 2.0
Товарищеский пер., 4 стр.5

Начало:

Завершение:

1850₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Это Аргентинская атака настоящим Old School Death Metal пронзит твои нежные уши стеной старорежимного звука, сочная словно зажаренная рука инфецированного мутанта, шкварчащая на сковородке. При мощнейшей поддержке варваров : Deathwind — тягучий, среднетемповый монстр в доспехах, извлекающие из себя Death/Doom/Thrash Metal. Mass Madness — скоростной, рубящий на части мозги каждого любителя сёркл питов Thrash/Death Metal. Putrid Requiem — зловонный, мясистый червь, обитатель глубин настоящего грязного Death Metal.

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