Это Аргентинская атака настоящим Old School Death Metal пронзит твои нежные уши стеной старорежимного звука, сочная словно зажаренная рука инфецированного мутанта, шкварчащая на сковородке. При мощнейшей поддержке варваров : Deathwind — тягучий, среднетемповый монстр в доспехах, извлекающие из себя Death/Doom/Thrash Metal. Mass Madness — скоростной, рубящий на части мозги каждого любителя сёркл питов Thrash/Death Metal. Putrid Requiem — зловонный, мясистый червь, обитатель глубин настоящего грязного Death Metal.