Андерграунд звуковой клуб
Космодамианская наб., 2
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Вечеринки
Про событие
Вечеринка промо-группы Андерграунд звуковой клуб (Underground Sound Club) по случаю двйоного дня рождения ее участника и со-основателя Антона Манжукова. Диджеи: Sergey Sanchez Anton Manzhukov Anton Simonov Egor Belov Costa Magician Setina Shamray Shcherbakov Tozz Atman X-Mike Yangelo Звук во дворе обеспечит легендарная рупорная система Dance Stack. Дресс-код: атмосфера лета Тебя ждут: — Музыка под открытым небом в уютном дворике до 23:00 и до глубокой ночи в баре после — Сеты на виниле и живая программа — Уличная еда & специальное меню на еду и напитки — Фирменная тёплая атмосфера вечеринок
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