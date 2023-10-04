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Amy Winehouse и самые узнаваемые современные хиты

Signature Art, Котельническая набережная, 1/15кВК

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от 2900₽ до 5000₽
Возраст 0+
Концерты

Про событие

Музыкальный вечер в Высотке на Котельнической, где для тебя прозвучат хиты знаменитой певицы Эми Уайнхаус и также лучшие песни других мировых звёзд в аранжировках певицы Карины Милициной. Концерт пройдёт в самом сердце столицы под звездой высотки. Вопросы – +7 (917) 598-20-51 (WhatsApp)

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