ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Альтруизм

RNDM
Наставнический переулок, 13-15с3

Начало:

Завершение:

900₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Семь часов движений в уютных стенах клуба: техно / гипнотик / сырое / хардгрув / ментал трайб. Глубокие басы, плотная перкуссия — тот самый сырой клубный звук и нескончаемый поток грува. В первой встрече будут гости из Челябинска и Санкт-Петербурга, возвращение легендарного формата «Спина к спине» (b2b), а также локальная поддержка от друзей и резидентов серии. Диджеи: R 417 ANNIE Altruck b2b Mitya Chesnokov Stager Pixel Juice Morpha

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Lucky Day: летний финал
Lucky Day: летний финал

от 1500₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

13000₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2400₽

Вампирская вечеринка
Вампирская вечеринка

Бесплатно

Асайлум Москва х Баррель23 Дубай
Асайлум Москва х Баррель23 Дубай
c
по

от 3200₽

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста