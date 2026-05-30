Семь часов движений в уютных стенах клуба: техно / гипнотик / сырое / хардгрув / ментал трайб. Глубокие басы, плотная перкуссия — тот самый сырой клубный звук и нескончаемый поток грува. В первой встрече будут гости из Челябинска и Санкт-Петербурга, возвращение легендарного формата «Спина к спине» (b2b), а также локальная поддержка от друзей и резидентов серии. Диджеи: R 417 ANNIE Altruck b2b Mitya Chesnokov Stager Pixel Juice Morpha