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Алёна Ледях. Правда артиста

Новая Опера
ул. Каретный Ряд, д. 3, стр. 2, cад Эрмитаж

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 3000₽
Возраст 6+
Спектакли
Необычное

Про событие

Танцевально-драматический спектакль — авторское высказывание о внутренней жизни, которая начинается там, где заканчивается сцена. Главный герой — режиссёр и автор сценария, в прошлом балерина Большого театра Алёна Ледях — проживает автобиографичную историю артиста, который в какой-то момент сталкивается с выбором: простое человеческое счастье или страстный путь творца. В роли Мужского Образа — премьер балета Большого театра, заслуженный артист России и Республики Северная Осетия-Алания Артём Овчаренко. В роли Образов — воспитанники Хореографического колледжа Ледях: балетной школы, где воспитывается новое поколение артистов. Студенты современного отделения становятся частью этого откровенного разговора. Уникальность спектакля в том, что балерина не только танцует, но и говорит: со сцены звучат авторские тексты Алёны и цитаты выдающихся театральных деятелей — К. Станиславского и М. Чехова. Так зритель понимает, что артист на самом деле не просто исполнитель, а многослойная личность, для которой нет пределов и границ.

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