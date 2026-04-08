Танцевально-драматический спектакль — авторское высказывание о внутренней жизни, которая начинается там, где заканчивается сцена. Главный герой — режиссёр и автор сценария, в прошлом балерина Большого театра Алёна Ледях — проживает автобиографичную историю артиста, который в какой-то момент сталкивается с выбором: простое человеческое счастье или страстный путь творца. В роли Мужского Образа — премьер балета Большого театра, заслуженный артист России и Республики Северная Осетия-Алания Артём Овчаренко. В роли Образов — воспитанники Хореографического колледжа Ледях: балетной школы, где воспитывается новое поколение артистов. Студенты современного отделения становятся частью этого откровенного разговора. Уникальность спектакля в том, что балерина не только танцует, но и говорит: со сцены звучат авторские тексты Алёны и цитаты выдающихся театральных деятелей — К. Станиславского и М. Чехова. Так зритель понимает, что артист на самом деле не просто исполнитель, а многослойная личность, для которой нет пределов и границ.