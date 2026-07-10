Алексей Квашонкин и Сева Ловкачёв
Петровка 21
Начало:
Завершение:
2150₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Совместный концерт двух топовых комиков: полтора часа лучших шуток. Алексей Квашонкин — романтик на сцене и в жизни, коренной житель Кузьминок, любящий муж и счастливый отец. Благодаря богатому жизненному опыту у него имеется широкий пул тем для юмора: от семейных историй до обоснования научных теорий. Сева Ловкачёв — неординарный стендап?комик, умеющий соединить остроумие с глубокими размышлениями. Сева привлекает аудиторию нестандартным подходом: в его стендапе юмор переплетается с элементами философии, заставляя зрителей не только смеяться, но и задуматься.
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