Совместный концерт двух топовых комиков: полтора часа лучших шуток. Алексей Квашонкин — романтик на сцене и в жизни, коренной житель Кузьминок, любящий муж и счастливый отец. Благодаря богатому жизненному опыту у него имеется широкий пул тем для юмора: от семейных историй до обоснования научных теорий. Сева Ловкачёв — неординарный стендап?комик, умеющий соединить остроумие с глубокими размышлениями. Сева привлекает аудиторию нестандартным подходом: в его стендапе юмор переплетается с элементами философии, заставляя зрителей не только смеяться, но и задуматься.