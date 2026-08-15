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Актёрское мастерство

Топь
Угрешская улица, 2с53, подъезд 1

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1000₽
Возраст 18+
Игры
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс для тех, кто любит кино, театр, литературу и хочет попробовать актёрское мастерство без сцены и зрителей. Тема встречи — Пластика в театре и кино (часть 1). На занятии ты: — Выполнишь простые и понятные упражнения — Научишься чувствовать своё тело и отслеживать эмоции — Разберёшь отрывок из «Фауста» Гёте — Разберёшь особенности немецкого экспрессионизма на примере фильма «Фауст» Ф. Мурнау 1926 года — Примешь участие в коротких сценах и ситуациях — Поиграешь в игры, где можно быть смешным и настоящим Этот мастер-класс для тебя, если: Любишь кино, театр, литературу. Хочешь лучше чувствовать себя и других. Ищешь мягкий, безопасный формат творчества. Хочешь попробовать актёрское мастерство без сцены и зрителей. Всё — в темпе группы с возможностью остановиться, выйти, выдохнуть. Ведущая: режиссёр и сценарист с кинообразованием. Стоимость участия: 800 рублей — для постоянных участников 1000 рублей — для разовых занятий

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