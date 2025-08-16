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aha, you hear that radio too*

Куб
ул. Тверская, 3, -2 этаж

Начало:

Завершение:

от 250₽ до 1600₽
Возраст 6+
Выставки

Про событие

1 и 2 части трехчастного проекта онлайн-мастерской живописи Тани Иванковой — Radio Paint. О тех, кто настойчиво отправляет сообщения, о тех, кто эти сигналы принимает, и тех, кого эти волны объединяют, о радиоволнах от адресанта к адресату. Радио всегда было чем-то очень камерным: сказанным лично тебе или тобой. Только голос, музыка, ритм. Абсолютно не важно, на бегу, в машине или ночью на кухне. Хорошее радио — это всегда верно выбранный собеседник. Мы вращаем колесико, переключаем каналы в поиске нужной волны, хотим услышать то, чего ждем, чтобы избавиться от одиночества или, наоборот, чтобы оно стало в радость. Или же сами выходим в эфир, чтобы быть услышанными. Часть 3. Персональная выставка живописи Тани Иванковой «Ничего твоего здесь нет» в рамках трехчастного проекта «aha, you hear that radio too»* онлайн-мастерской Radio Paint «Ничего твоего здесь нет» — не важно, звучит эта фраза в родительском доме или является частью бюрократической системы, мы невольно тушуемся, съеживаемся, словно испытываем одновременно стыд и вину. Однако смысл этих слов может быть совсем другим. «Ничего твоего здесь нет»: ни обид, ни притязаний, ни бесконечной жажды власти. Встреченные нами люди или дороги, выброшенные волной черепки посуды или ритм музыки — чтобы любить и быть собой, нам не нужно обладать. Время работы: ежедневно с 12:00 до 21:00.

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